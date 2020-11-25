Манчестер Сити обыграл Олимпиакос и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Минимальная победа в четвертом туре гарантировала Манчестер Сити продолжение выступлений в турнире.

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде минимально обыграл Олимпиакос и набрал 12 очков из 12-ти возможных.

Единственный мяч в первом тайме забил Фил Фоден, и, несмотря на старания хозяев, гости победу не упустили.

Александр Зинченко вышел на замену вместо Бенжамена Менди на 78-й минуте.

Олимпиакос — Манчестер Сити 0:1

Гол: Фоден, 36.

Олимпиакос: Са — Дрегер (Врусаи, 66), Ба, Семеду, Сиссе, Рафинья — Масурас (Судани, 78), М'Вила, Пепе (Бухалакис, 71), Камара — Фортунис.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Менди (Зинченко, 78) — Родри (Фернандиньо, 76), Гюндоган (Дойл, 86) — Стерлинг (Марез, 76), Силва, Фоден — Жезус (Агуэро, 78).

Предупреждения: Рафинья — Стерлинг, Диаш, Гюндоган.