Пирло: Вначале мы были слишком разобраны, поэтому нам долго пришлось искать свою игру

Наставник туринского Ювентуса дал комментарий на фоне волевой победы его команды на венгерским Ференцварошем.

В матче четвертого тура Лиги чемпионов туринский Ювентус на своем поле испытал проблемы в противостоянии с венгерским Ференцварошем. Команда Сергея Реброва сумела первой открыть счет, однако благодаря мячам Криштиану Роналду и Альваро Мораты "зебрам" удалось вырвать победу (2:1).

Ювентус — Ференцварош 2:1 Видео голов и обзор матча

Итальянский наставник "бьянконери" Андреа Пирло на послематчевой пресс-конференции прошелся критикой по действиям своих подопечных в отчетном поединке. Его слова Sky Sports Italia приводит ресурс Football Italia.

"Мы намеревались начать игру более агрессивно, но мы знаем, что в играх, которые на бумаге кажутся простыми, могут быть трудности. Вначале мы были слишком разобраны, поэтому нам долго пришлось искать свою игру", — начал свой ответ Пирло.

"Мы не были достаточно настойчивы, что является нормальным после длительной серии матчей, которая вынуждает терять концентрацию, но важно было не растягиваться и не допускать контратак. Мы несколько раз ошиблись подобным образом в первом тайме, но потом успокоили игру".

Пирло отметил удачные действия венгерского оппонента своей команды в обороне, сделав акцент на слабой игре своей команды в атаке: "Я ожидал большего от своих игроков. Ференцварош глубоко сидел, а мы должны были быстрее двигать мяч, чтобы вскрыть их оборону. Мы этого не делали, поэтому им было легче защищаться. Соперник держался молодцом, пока нам не удавалось построить атаки, что сыграло им на руку. Однако, когда мы выбирали находили свой момент, мы были действительно опасны".

Главный тренер Ювентуса высоко оценил игру вернувшегося в обойму центрального защитника Маттейса де Лигта: "Мы знали, что Де Лигт уже был капитаном в возрасте 20 лет, поэтому мы ждали его возвращения и знали, что он многое нам даст как в обороне, так и в поддержании атаки".

Однако тут же Пирло присоединился к высказываниям Фабио Капелло о плохой игре полузащитника Артура: "Сегодня он был немного упрямым, удерживая мяч и пытаясь найти более прямую передачу, хотя ему следовало бы развести мяч как можно шире и попытаться вскрыть защиту Ференцвароша. Он должен был больше открывать игру, чтобы создавать ситуации один на один".

Также, под волной критики наставника оказалось выступление аргентинского нападающего Пауло Дибалы: "Дибала не справился со своей задачей, но надо учитывать, что он был травмирован, и ему приходилось принимать антибиотики в течение нескольких недель, поэтому естественно, что ему нужно время, чтобы вернуться в форму. Ему действительно нужно выйти за рамки своих возможностей в тренировках, чтобы заново обрести былую форму", — сделал заключение итальянский специалист.

В следующем туре Лиги чемпионов туринский Ювентус сыграет в домашних условиях против киевского Динамо.