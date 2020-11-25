лента новостей

01:55

ПСЖ — Лейпциг 1:0 Видео голов и обзор матча

01:50

Де Пена — лучший игрок Динамо в матче с Барселоной по версии WhoScored

01:23

Караваев: В первом тайме класс Барселоны не ощущался, а потом мы опустили руки

01:06

Холанд установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

01:03

Ювентус — Ференцварош 2:1 Видео голов и обзор матча

00:44

Луческу: С самого начала было сложно на что-то рассчитывать в такой группе

00:38

Барселона и Ювентус присоединились к Челси и Севилье в плей-офф Лиги чемпионов

00:25

Динамо — Барселона 0:4 Видео голов и обзор матча

00:22

Вукоевич объяснил отсутствие Супряги в старте на матч против Барселоны

00:20

Миколенко: Честно? Все логично. Нелогичных голов не бывает