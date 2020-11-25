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-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
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-
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-
02 декабря
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Ювентус — Ференцварош 2:1 Видео голов и обзор матча

25 ноября 2020

Ювентус — Ференцварош, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус добыл непростую победу над Ференцварошем со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал нападающий туринцев Альваро Мората, который в компенсированное ко второму тайму время вырвал победу и гарантировал своей команде выход в раунд плей-офф турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Ференцварош:


Ювентус - Ференцварош 2:1
Голы: Роналду, 35, Мората, 90+2 — Узуни, 19

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Данило, де Лигт, Сандро — Бентанкур (Рабио, 83), Артур (Рэмзи, 82), МакКенни (Кулусевски, 62), Бернандески (Кьеза, 62) — Дибала (Мората, 62), Роналду

Ференцварош: Дибус — Хайстер, Давали, Фримпонг, Блажич, Ловренчич (Ботка, 75) — Сомалиа, Шигер (Лайдуни, 75), Нгуэн (Боли, 70), Зубков (Исаэл, 70) — Узуни

Предупреждения: Данило, Кьеза, Шигер

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