Ювентус — Ференцварош 2:1 Видео голов и обзор матча

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус добыл непростую победу над Ференцварошем со счетом 2:1.
Главным героем встречи стал нападающий туринцев Альваро Мората, который в компенсированное ко второму тайму время вырвал победу и гарантировал своей команде выход в раунд плей-офф турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Ференцварош:
Ювентус - Ференцварош 2:1
Голы: Роналду, 35, Мората, 90+2 — Узуни, 19
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Данило, де Лигт, Сандро — Бентанкур (Рабио, 83), Артур (Рэмзи, 82), МакКенни (Кулусевски, 62), Бернандески (Кьеза, 62) — Дибала (Мората, 62), Роналду
Ференцварош: Дибус — Хайстер, Давали, Фримпонг, Блажич, Ловренчич (Ботка, 75) — Сомалиа, Шигер (Лайдуни, 75), Нгуэн (Боли, 70), Зубков (Исаэл, 70) — Узуни
Предупреждения: Данило, Кьеза, Шигер