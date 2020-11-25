лента новостей

13:55

Боруссия Д — Брюгге 3:0 Видео голов и обзор матча

13:43

Пирло: Вначале мы были слишком разобраны, поэтому нам долго пришлось искать свою игру

13:30

Лацио — Зенит 3:1 Видео голов и обзор матча

13:30

Гасперини: Матч с Ливерпулем — само по себе достижение вне зависимости от результата

13:11

Манчестер Юнайтед — Истанбул 4:1 Видео голов и обзор матча

12:59

Динамо опять провалило второй тайм в Лиге чемпионов: разбор поражения от Барселоны

11:48

Клопп: Аталанта — топ-команда с собственным стилем

11:31

Тухель: Мы защищались как сумасшедшие

11:20

Каземиро: Реал попал в сильную группу, но хочет занять в ней первое место

11:03

Бруну Фернандеш: После игры в Премьер-лиге, я сказал Рашфорду, что он может пробить следующий пенальти