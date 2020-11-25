Боруссия Д — Брюгге 3:0 Видео голов и обзор матча

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия принимала на своем поле Брюгге.
Дубль Холанда и гол Санчо помогли дортмундцам набрать три очка и продолжить лидировать в группе.
Обзор матча:
Боруссия Д - Брюгге 3:0
Голы: Холанд, 18, 60, Санчо, 45
Боруссия Д: Бюрки, Менье (Морей, 73), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 81) Дилэйни (Джан, 72), Санчо, Азар, Рейна (Брандт, 81), Беллингем, Холанд (Ройс, 81).
Брюгге: Миньоле, Дели, Мата, Коссуну, Ванакен, де Кетеларе, Диатта (Окереке, 74), Баланта (Ритс, 52), Вормер, Ланг (Схрейверс, 74), Крменчик (Баджи, 66).
Предупреждение: Ритс.