Ренн
1
Челси
2
24 ноября
19:55
Краснодар
1
Севилья
2
24 ноября
19:55
Лацио
3
Зенит
1
24 ноября
22:00
Боруссия Д
3
Брюгге
0
24 ноября
22:00
Ювентус
2
Ференцварош
1
24 ноября
22:00
Динамо Киев
0
Барселона
4
24 ноября
22:00
ПСЖ
1
РБ Лейпциг
0
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Боруссия Д — Брюгге 3:0 Видео голов и обзор матча

25 ноября 2020

Боруссия Д - Брюгге, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия принимала на своем поле Брюгге.

Дубль Холанда и гол Санчо помогли дортмундцам набрать три очка и продолжить лидировать в группе.

Обзор матча:

Боруссия Д - Брюгге 3:0
Голы: Холанд, 18, 60, Санчо, 45

Боруссия Д: Бюрки, Менье (Морей, 73), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 81) Дилэйни (Джан, 72), Санчо, Азар, Рейна (Брандт, 81), Беллингем, Холанд (Ройс, 81).

Брюгге: Миньоле, Дели, Мата, Коссуну, Ванакен, де Кетеларе, Диатта (Окереке, 74), Баланта (Ритс, 52), Вормер, Ланг (Схрейверс, 74), Крменчик (Баджи, 66).

Предупреждение: Ритс.

Команды
статьи по теме:
Бонавентуре перед игрой Лиги чемпионов выгнали из автобуса Брюгге и исключили из заявки 24 ноября 2020 Бонавентуре перед игрой Лиги чемпионов выгнали из автобуса Брюгге и исключили из заявки
Эрлинг Холанд, Getty Images 24 ноября 2020 Боруссия Дортмунд разгромила Брюгге
 
 Rambler's Top100