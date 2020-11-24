Бонавентуру перед игрой Лиги чемпионов выгнали из автобуса Брюгге и исключили из заявки

Лидер атаки бельгийской команды не сыграет против Боруссии Д из-за своего поведения.

Сегодня, 24 ноября, Брюгге в рамках 4-го тура сразится с дортмундской Боруссией.

Раннее стало известно, что форвард Дэннис Бонавентура по неизвестной причине не попал в заявку на игру.

Transfermarkt, ссылаясь на бельгийские СМИ, сообщает, что Дэннис был исключен из-за заявки на игру, так как его выгнали из клубного автобуса. Причина — Бонавентура вышел из себя после того, как ему не разрешили сесть на то место, которое он хотел.

"Дэннис в хорошей форме, но не в заявке. Он не соблюдает правила клуба, это все, что я хочу сказать. Хочу говорить о тех игроках, на которых я могу рассчитывать", — прокомментировал ситуацию тренер Брюгге Филипп Клеман.

В текущем сезоне на счету 23-летнего нигерийца 1 гол и 2 ассиста в 10 матчах за Брюгге. При этом, он потенциально считается одним из самых дорогих футболистов команды.