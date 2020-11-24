Боруссия Дортмунд разгромила Брюгге

"Шмели" оказались в шаге от выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия принимала на своем поле Брюгге.

Подопечные Люсьена Фавра не испытали особых проблем в этом матче, добыв разгромную победу благодаря дублю Эрлинга Холанда и голу Джейдона Санчо.

Таким образом, Боруссия Д набрала в свой актив уже девять очков и практически гарантировала себе выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

Боруссия Д - Брюгге 3:0

Голы: Холанд, 18, Санчо, 45, Холанд, 60

Боруссия Д: Бюрки, Менье (Морей, 73), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 81) Дилэйни (Джан, 72), Санчо, Азар, Рейна (Брандт, 81), Беллингем, Холанд (Ройс, 81).

Брюгге: Миньоле, Дели, Мата, Коссуну, Ванакен, де Кетеларе, Диатта (Окереке, 74), Баланта (Ритс, 52), Вормер, Ланг (Схрейверс, 74), Крменчик (Баджи, 66).

Предупреждение: Ритс.