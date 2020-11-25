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-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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Истанбул Башакшехир
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-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
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Тухель: Мы защищались как сумасшедшие

25 ноября 2020

Томас Тухель, Getty Images

Наставник французского ПСЖ поделился эмоциями от минимальной победы в матче против РБ Лейпциг.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ сумел в домашних условиях подержать важную минимальную победу над немецким РБ Лейпциг (1:0), благодаря чему сумел продолжить борьбу за место в плей-офф данного состязания.

ПСЖ — Лейпциг 1:0 Видео голов и обзор матча

Немецкий наставник действующего чемпиона Франции Томас Тухель дал краткий комментарий после успеха его команды, отметив трудности, с которыми был добыт данный результат. Его слова приводит официальный сайт клуба.

"Нам повезло, что не случилось повторения первой игры (ПСЖ уступил в гостях 1:2 — ред.), — считает главный тренер парижан, — Мы защищались как сумасшедшие. Брак в передачах был значителен, я это признаю, но хочу подчеркнуть то тяжелое физическое состояние, в котором мы находились.

Нам не хватает ритма, восстановления. Мы устали физически и морально, некоторые игроки не привыкли играть в подобном ритме, другие — травмированы или вынуждены форсировать подготовку.

Это не самый лучший ПСЖ, но это наиболее прагматичный коллектив, который может выступать единой командой. Мы сделали то, что было необходимо, и нас нет смыла критиковать, если можем добиться своей цели", — резюмировал Тухель.

В следующем туре Лиги чемпионов французский ПСЖ отправится на гостевой поединок против Манчестер Юнайтед.

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