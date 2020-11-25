ПСЖ — Лейпциг 1:0 Видео голов и обзор матча

В рамках группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ в домашнем матче обыграл немецкий Лейпциг (1:0). Единственный гол в игре забил Неймар на 11-й минуте.
Вашему вниманию видео голов и обзор противостояния:
ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0
Гол: Неймар, 11 (с пенальти)
ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Диалло, Баккер — Эррера (Верратти, 83), Перейра, Паредес — Ди Мария (Рафинья, 64), Неймар (Сарабия, 90), Мбаппе (Кин, 90)
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Орбан, 63), Упамекано, Конате, Анхелиньо — Забитцер, Айдара, Форсберг (Серлот, 74) — Нкунку, Поульсен, Ольмо (Клюйверт, 64)
Предупреждения: Неймар, Паредес, Рафинья, Эррера, Верратти — Форсберг