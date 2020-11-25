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-
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-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
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-
02 декабря
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ПСЖ — Лейпциг 1:0 Видео голов и обзор матча

25 ноября 2020

ПСЖ - Лейпциг, getty images

Парижане минимально обыграли немецкий клуб.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ в домашнем матче обыграл немецкий Лейпциг (1:0). Единственный гол в игре забил Неймар на 11-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор противостояния:

ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0
Гол: Неймар, 11 (с пенальти)

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Диалло, Баккер — Эррера (Верратти, 83), Перейра, Паредес — Ди Мария (Рафинья, 64), Неймар (Сарабия, 90), Мбаппе (Кин, 90)

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Орбан, 63), Упамекано, Конате, Анхелиньо — Забитцер, Айдара, Форсберг (Серлот, 74) — Нкунку, Поульсен, Ольмо (Клюйверт, 64)

Предупреждения: Неймар, Паредес, Рафинья, Эррера, Верратти — Форсберг

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