ПСЖ взял реванш у РБ Лейцпига

Гол Неймара принес парижанам минимальную победу над командой Юлиана Нагельсманна (1:0).

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ принимал РБ Лейпциг. Французская команда потерпела поражение в матче первого круга, так что жаждала взять реванш в отчетном поединке. Но сразу же после стартового свистка мячом завладели не они, а "быки". Подопечным Юлиана Нагельсманна не удалось создать ни одного опасного момента, после чего они отдали инициативу сопернику. Парижане активно пошли вперед и провели несколько хороших атак, одна из которых завершилась заработанным пенальти. Впоследствии Неймар подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар – 1:0.

После забитого гола подопечные Томаса Тухеля вновь перешли на игру вторым номером. Гости намеревались как можно скорее восстановить равенство, но вместо этого едва не пропустили снова. Мбаппе эффектно пробил в падении с близкого расстояния, но не попал по воротам. Лейпциг много владел мячом на чужой половине поля, однако это не приносило особой пользы. Со временем хозяева снова перехватили инициативу, уведя игру со своей половины поля. На чужой они не создавали никакой остроты, не угрожая воротам Гулачи.

В одном из эпизодов у Ди Марии была возможность забить прямым ударом со штрафного, но удар Анхеля оказался неточным. Подопечные Нагельсманна ответили на это дальним выстрелом, с которым не без труда справился Навас. Ближе к окончанию первой половины встречи парижане полностью забрали мяч под свой контроль, но шли в атак без особого энтузиазма. До ухода на перерыв они не создали ни одного опасного момента. Не удалось это сделать и их сопернику. Таким образом, команды отправились в раздевалки при минимальном преимуществе хозяев.

После возобновления игры "быки" снова забрали мяч под свой контроль. Они едва не забили быстрый гол усилиями Форсберга — мяч пролетел рядом со штангой после удара Эмиля в касание. После этого гости продолжали много владеть мячом, не стесняясь пробивать по воротам. Они наносили удары с разных дистанций, но они не несли угрозы для Наваса. Парижане же имели хорошую возможность забить после розыгрыша штрафного, но Мбаппе ею не воспользовался, не попав по воротам из выгодной позиции.

Затем подопечные Нагельсманна снова перебрались на чужую половину поля. Они проводили там большую часть времени, пытаясь вскрыть грамотно действующую оборону соперника. Практически все их попытки сводились к потерям мяча, ударов по воротам было мало. Гости могли рассчитывать разве что на удачно разыгранные стандарты, однако и это не сработало. Защитники ПСЖ не давали Навасу никакого повода серьезно вступать в игру.

Со временем подопечные Тухеля сумели успокоить игру. Они увели ее со своей половины поля и довольствовались неспешным перекатыванием мяча. В концовке поединка Лейпциг уже практически не атаковал, а соперник умело играл на удержание победного счета. Хозяева даже могли забить во второй раз в компенсированное время после удара Рафиньи, но Гулачи с ним справился. В оставшиеся минуты парижане спокойно довели матч до победного конца, взяв у "быков" реванш за поражение в первом круге. В активе обеих команд — по шесть набранных очков, разгар борьбы за выход в плей-офф еще впереди.

В пятом туре ПСЖ сразится с Манчестер Юнайтед, а РБ Лейпциг сыграет с Башакшехиром

ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0

Гол: Неймар, 11 (с пенальти)

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Диалло, Баккер — Эррера (Верратти, 83), Перейра, Паредес — Ди Мария (Рафинья, 64), Неймар (Сарабия, 90), Мбаппе (Кин, 90)

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Орбан, 63), Упамекано, Конате, Анхелиньо — Забитцер, Айдара, Форсберг (Серлот, 74) — Нкунку, Поульсен, Ольмо (Клюйверт, 64)

Предупреждения: Неймар, Паредес, Рафинья, Эррера, Верратти — Форсберг