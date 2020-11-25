Вербич: 4:0 — это слишком много

Нападающий Динамо дал комментарий после матча.

Динамо разгромно уступило в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Беньямин Вербич считает, что итоговый счет мог быть совсем другим.

"Считаю, что результат не совсем справедливый. 4:0 — это слишком много. Конечно, Динамо не должно проигрывать с таким счетом на своем поле, но это Барселона. Вы можете сказать, что они играли не лучшим составом, но я не соглашусь, что это облегчило нам жизнь. Молодые игроки, которые вышли сегодня на поле, хотели себя показать.

Мы провели хороший первый тайм, могли даже забить. Могли лучше воспользоваться теми полумоментами, которые были у нас на контратаках. Когда пропустили мяч, открылись. Мы предоставили Барселоне пространство, и они забили еще несколько мячей благодаря индивидуальному мастерству своих игроков", — приводит слова Вербича официальный сайт УЕФА.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.