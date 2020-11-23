Миколенко: Честно, я расстроен, что не сыграет Месси

Защитник Динамо высказался о следующем матче с Барселоной в рамках Лиги чемпионов.

Динамо примет на своем поле Барселону в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Защитник киевского клуба Виталий Миколенко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Честно, я расстроен, что не сыграет Месси. Я в Барселоне не играл, очень хотелось бы сыграть против такого футболиста".



"Я не могу сказать, что потерял форму из-за коронавируса. Пропустил 18 дней, но все уже хорошо", — заявил Миколенко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Динамо — Барселона состоится завтра, 24 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо — Барселона.