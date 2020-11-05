Барселона — Динамо: матч нереализованных возможностей

Football.ua разбирает поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Барселоной и Динамо.

Матч на Камп Ноу получился очень ярким и богатым на голевые моменты для обеих команд, хотя начиналось все для Динамо очень грустно.

Складывалось впечатление, что динамовцы на стартовых минутах слишком опасались своего именитого соперника и где-то даже делали это с перебором. Барселона прибрала мяч к своим ногам и начала накатывать свои атаки одну за другой, действуя большими силами на половине поля соперника.

Атакующая группа игроков Барсы все время пыталась запутать оборону Динамо своими перемещениями. Позиции атакующих футболистов были "плавающими", они охотно взаимозаменяли друг друга, надеясь таким образом сбить с толку молодых оборонцев киевлян. Но Динамо сохраняло структуру игры в защите и не допускало тактических ошибок. Правда за счет высокого уровня индивидуального мастерства и коротких передач "сине-гранатовым" все же удавалось выходить на ударные позиции и угрожать воротам Динамо.

Барселона имела возможность в первые 15-20 минут довести дело до разгрома, но реализовала лишь заработанный пенальти, в других эпизодах на высоте был молодой голкипер киевлян Руслан Нещерет.

У Динамо не получалось зацепиться за мяч и организовывать свои атаки. Барселона умело накрывала киевлян и те не имели возможности перейти на половину поля соперника до момента, когда на себя лидерские функции не взвалил Жерсон Родригес. Люксембуржец, видя, что не получается выйти из-под прессинга Барсы за счет командных действий, решил делать это за счет индивидуальных. И что самое главное – это начало у него получаться.

Неудивительно, что Родригес чаще всех среди динамовцев терял мяч в этом матче – 7 раз, поскольку чаще других брал игру на себя. Логично, что у Родригеса больше всех обводок – 3, столько же в активе и у Шабанова!

Постепенно потуги Родригеса вселили уверенность в игроков Динамо, и киевляне начали качественно выходить из-под прессинга Барселоны.

Барселона — Динамо. Наши оценки

Эпизодически неплохо в первом тайме выглядел Шепелев, который брал инициативу на себя и сам продвигался с мячом на половину поля соперника, напоминая Николая Шапаренко этого сезона.

Жаль, что таких индивидуальных продвижений с мячом у Шепелева можно пересчитать на пальцах одной руки. Да и дальнейшие передачи были не того качества, чтобы сильно расхваливать Владимира.

Из трио полузащитников в фазе билдапа ниже всех действовал Андриевский, он помогал центральным защитникам справляться с прессингом Барселоны. И во многом он выполнял функции отсутствующего Сергея Сидорчука.

Отсутствие Сидорчука в опорной зоне, возможно, понизило качество отбора мяча, но зато мы увидели более мобильный центр поля, где были футболисты, которые быстрее работают с мячом и более координированы.

Прессинг Барселоны был далеко не безупречен. Пытаясь, высоко накрыть своих соперников большим количеством игроков, испанцы часто теряли компактность и образовывались большие разрывы между линиями. В этих разрывах динамовцы и находили возможности для выхода из-под прессинга.

Также стоит отмечать в исполнении Нещерета не только его сейвы, но и игру ногами. Когда молодой голкипер киевлян имел время на то, чтобы оценить обстановку, то делал очень неплохие передачи под прессингом.

Барселона выставила на матч сверхатакующий состав, особенно учитывая наличие Де Йонга в центре защиты. Возможно, Куман предполагал, что Динамо вовсе не планирует ходить в атаку? А может просто проверял, насколько Фрэнки можно использовать на этой позиции? Этот эксперимент явно оказался неудачным. Отсутствие скоростных качеств у Пике и навыков в игре в центре защиты у Де Йонга вылилось в то, что вертикальные передачи за спины на ход атакующим игрокам Динамо стали неразрешимой задачей для Барсы.

Тут прекрасно видно, как Де Йонг и Пике уже проиграли свой забег Цыганкову и своих партнеров вынужден страховать Альба. И таких ситуаций в матче было немало.

Многие в этом поединке отмечают, что превосходно выступили: Нещерет, Родригес, Цыганков, Шабанов. Но не меньше положительных отзывов заслуживает и игра Андриевского.

Этот матч может стать тем, который заставит Мирчу Луческу пересмотреть роль этого игрока в команде. То качество длинных передач, которое есть у Андриевского, нет ни у одного хавбека Динамо. А вот такие точные диагонали по идеальной траектории в игре Динамо болельщики не видели уже очень давно.

Барселона большими силами атаковала и за счет индивидуальных качеств создавала опасные моменты у ворот Динамо. Киевляне же отвечали не менее острыми быстрыми атаками и опасными стандартными положениями. Получилась обоюдно острая игра с большим количеством голевых моментов, где главными героями встречи стали голкиперы. Абсолютно справедливы мнения, что этот матч мог закончиться, как разгромной победой Барселоны, так и победой Динамо. Итог все же, наверное, закономерен. Барселона нанесла в два раза больше ударов в створ ворот (15 против 7) и забила в два раза больше голов. Не качеством, так количеством.

Хорошая игра, которая дала тренерскому штабу киевского Динамо много пищи для размышлений. А Барселоне явно стоит что-то делать, иначе у "блаугранас" проблемы будут не только в чемпионате Испании, но и в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что уже в следующем матче.