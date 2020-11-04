Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
1
Лацио
0
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Плеа: Разгром Шахтера? Это был идеальный вечер для всех нас

04 ноября 2020

Алассан Плеа, ФК Боруссия М

Форвард Боруссии М высказался о победе над "горняками" в матче Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер потерпел домашнее поражение от гладбахской Боруссии, ставшее крупнейшим в истории донецкого клуба в еврокубках (0:6). Нападающий немецкой команды Алассан Плеа, оформивший в ворота "горняков" хет-трик, поделился эмоциями от результата этого матча.

"В двух предыдущих играх мы действительно заслуживали победить. Те два матча показали нам, что мы можем идти в ногу с сильнейшими соперниками. Вчера мы были очень сосредоточены с самого начала и сохраняли концентрацию с первых минут. Мы сразу вступили в борьбу, провели хорошие атакующие действия и успешно воспользовались моментами. Лучшего расклада событий трудно и представить".
"Это был идеальный вечер для всех нас. Я, конечно, очень доволен своими голами, но нападающий может добиться чего-то подобного, только если за его плечами находится сильная команда. Так что я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, которые помогли воплотить мой хет-трик в реальность", — приводит слова Плеа официальный сайт Боруссии М.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Боруссия М.
 
Команды
Сюжет
 
 Rambler's Top100