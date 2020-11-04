Плеа: Разгром Шахтера? Это был идеальный вечер для всех нас

Форвард Боруссии М высказался о победе над "горняками" в матче Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер потерпел домашнее поражение от гладбахской Боруссии, ставшее крупнейшим в истории донецкого клуба в еврокубках (0:6). Нападающий немецкой команды Алассан Плеа, оформивший в ворота "горняков" хет-трик, поделился эмоциями от результата этого матча.

"В двух предыдущих играх мы действительно заслуживали победить. Те два матча показали нам, что мы можем идти в ногу с сильнейшими соперниками. Вчера мы были очень сосредоточены с самого начала и сохраняли концентрацию с первых минут. Мы сразу вступили в борьбу, провели хорошие атакующие действия и успешно воспользовались моментами. Лучшего расклада событий трудно и представить".