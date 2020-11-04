Виллаш-Боаш: Мы здесь и делаем дерьмо

Главный тренер французского Марселя Андре Виллаш-Боаш на пресс-конференции после очередной неудачной игры своей команды не стал подбирать выражений.

Для французского Марселя игра третьего тура Лиги чемпионов в гостях у португальского Порту носила не только спортивный характер. "Провансальцам" необходимо было набрать хотя бы одно очко для того, чтобы не подойти вплотную к пропасти в виде рекордных 12-и поражений кряду в наиболее престижном клубном турнире Старого Света.

Однако чуда не случилось, "драконы" победили со счетом 3:0, а главному тренеру Марселя Андре Виллаш-Боашу, как сообщает L'equipe трудно было сдержать эмоции от игры своих подопечных.

"Мы все время убиваем себя, — раздосадовано заявил португальский специалист на старте интервью, — Наш курс рушится собственными индивидуальными ошибками, мы не достигаем целей, которые ставим".

"Слишком много мелких деталей. Так было с Олимпиакосом (0:1) и против Сити (0:3). Я надеюсь, что это придет с опытом. Соперник показал больше рвения, даже если в этот раз мы контролировали мяч в большей степени. Если этого может хватить для матча Лиги 1, то в Лигу чемпионов такое не проходит. Нам немного не повезло с первым голом, а затем с пенальти, который не смог реализовать Димитри Пайе (на 10-й минуте — ред.). Я повторяю. Мы убиваем себя ошибками", — жестко подвел итог игре на Драгау Виллаш-Боаш.

На вопрос журналиста — "испытывает ли главный тренер чувство стыда" — Андре ответил кратко: "Только оно и есть. Нечего сказать. Мы искали 2:1, но получили 0:3. Нас не было на поле".

Относительно оставшихся надежд на попадание в Лигу Европы наставник Марселя был достаточно критичен: "Лига Европы — это не бонус, а минимально приемлемый результат. Это место для неудачников. Нам еще играть с Олимпиакосом и Порту, но меня больше заботит создание хорошего имиджа команды, потому что это ненормально. Мы такие слабые, что постоянно ставим такие низкие цели. В Лиге 1 чуть лучше. Плюс в том, что эта Лига чемпионов быстро закончится. Я просто хочу, чтобы мы сейчас хорошо выглядели".

Есть сомнения, что команде добавит "имидж" следующее высказывание ее главного тренера на вопрос о пресловутом "рекорде": "Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Все началось с Дешама. Мы страдаем. Чтобы сделать дерьмо в Лиге чемпионов, ты все равно должен быть там. Мы здесь и делаем дерьмо", — на этой роскошной ноте интервью Виллаш-Боашем было завершено досрочно.

В ближайшие выходные (6 ноября) Марсель ожидает гостевая игра против Страсбура, а после паузы на матчи национальных команд "провансальцы" вернутся к матчам Лиги 1 домашней игрой против Ниццы (21.11), после чего сыграют в родных стенах ответный поединок с португальским Порту (25.11).