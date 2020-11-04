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-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
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Порту не оставил шансов Марселю

04 ноября 2020

ФК Порту

Французский клуб продолжает серию без побед.

В рамках третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов Порту в домашнем матче без проблем справился с Марселем (3:0).

Разгром гостей начался уже на четвертой минуте. После отличного паса от Короны Марега с близкого расстояния прошил ворота Манданда. Второй гол пришел в середине первого тайма. Сержиу Оливейра хлестким ударом пробил в нижний левый угол ворот. Без шансов для вратаря.

Во втором тайме точку в матче поставил Луис Диас. В пределах штрафной площади футболист принял мяч и закрутил его в правый нижний угол ворот соперника — 3:0.

Порту - Марсель 3:0
Голы: Марега, 4, Оливейра, 28, Диас, 69

Порту: Марчесин — Сануси, Манафа, Мбемба, Сарр — Урибе, Диас (Накадзима, 75), Отавио (Тареми, 89), Корона (Виера, 85), Сержиу Оливейра (Груич, 89) — Марега (Баро, 88).

Марсель: Манданда — Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар, Сакаи — Камара (Стротман, 82), Пайе (Лима, 65), Ронжье, Сансон (Кюизанс, 65) — Товен (Аке, 82), Бенедетто.

Предупреждения: Оливейра, Товен, Камара, Амави, Альваро, Стротман

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