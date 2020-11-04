Рамос о 100-м голе за мадридский Реал: Неплохо

Центральный защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос подвел итог напряженного противостояния его команды против миланского Интера.

Мадридский Реал в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА на своем поле принимал миланский Интер, устроив с соперниками результативный обмен двумя забитыми мячами по ходу поединка, после чего вырвал победу за десять минут до конца основного времени благодаря точному удару бразильского полузащитника Родриго (3:2).

Испанский центральный защитник и капитан "сливочных" Серхио Рамос стал автором не только второго забитого своей командой мяча во встрече против миланского Интера, но еще и довел персональный показатель голов за клуб до уровня в 100 забитых мячей. Отличился Рамос на 55-й минуте, завершив подачу углового с левого фланга от Тони Крооса точным ударом головой.

"Неплохо, — коротко отреагировал Рамос в послематчевом интервью, фрагменты которого приводит издание BBC, — индивидуальные рекорды второстепенны, но вам нравится их бить. Пока они продолжают помогать команде побеждать, надеюсь, я смогу превзойти еще несколько".

Это был 14-й гол в Лиге чемпионов в составе "галактикос" для Рамоса за 11 сезонов в клубе — больше сумели провести в команде только нападающие Рауль и Карим Бензема. Центральный защитник за свою карьеру отметился в Мадриде отметился 55-ю точными ударами головой, 21 раз сумел реализовать пенальти, дважды точно пробил со штрафного, а также отправил в сетку ворот соперников 22 гола в игровых ситуациях. И все это — за период в 659 матчей, за которые его клуб завоевал 22 трофея.

"Вы должны завершать игры так, как мы, — смело заявил Рамос в том же интервью после матча, — Это был финал, матч не на жизнь, а на смерть. Когда вы видите, что они сравнивают счет, вы должны идти наперекор всему и играть на атаку. Мы поставили на кон все, и все прошло хорошо".

Испанский центральный защитник стал 21-м игроком, который оформил сотню голов за Реал, догнав Фернандо Морьентеса по этому показателю. Впереди — бразилец Роналдо на дистанции в четыре гола, и Гарет Бэйл (+5 мячей).

Следующий матч мадридского Реала пройдет уже в ближайшие выходные. Подопечные Зинедина Зидана 8 ноября сразятся в гостевом поединке с Валенсией.