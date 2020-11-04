Аякс обыграл Мидтьюлланд на выезде

Нидерландцы добыли победу со счетом 2:1.

Аякс в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Мидтьюлланду и добился победы со счетом 2:1.

"Аяксиды" забили два быстрых гола и сразу же пропустили. Как оказалось, это были последние голы в матче.

Мидтьюлланд — Аякс 1:2

Голы: Дрейер, 18 — Антони, 1, Тадич, 13

Мидтьюлланд: Андерсен — Святченко, Андерссон (Колс, 64), Шольц, Паулиньо — Каюсте (Эвандер, 81), Оньека — Систо, Мабил, Дрейер (Краев, 75) — Каба (Вибе, 81).

Аякс: Онана — Мазрауи (Клайбер, 77), Блинд, Схюрс (Альварес, 60), Тальяфико — Мартинес — Гравенберх, Тадич, Эккеленкамп (Классен, 46), Антони (Траоре, 90) - Промес

Предупреждения: Вибе — Схюрс