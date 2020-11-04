Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Аякс обыграл Мидтьюлланд на выезде

04 ноября 2020

getty images

Нидерландцы добыли победу со счетом 2:1.

Аякс в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Мидтьюлланду и добился победы со счетом 2:1.

"Аяксиды" забили два быстрых гола и сразу же пропустили. Как оказалось, это были последние голы в матче.

Мидтьюлланд — Аякс 1:2
Голы: Дрейер, 18 — Антони, 1, Тадич, 13

Мидтьюлланд: Андерсен — Святченко, Андерссон (Колс, 64), Шольц, Паулиньо — Каюсте (Эвандер, 81), Оньека — Систо, Мабил, Дрейер (Краев, 75) — Каба (Вибе, 81).

Аякс: Онана — Мазрауи (Клайбер, 77), Блинд, Схюрс (Альварес, 60), Тальяфико — Мартинес — Гравенберх, Тадич, Эккеленкамп (Классен, 46), Антони (Траоре, 90) - Промес

Предупреждения: Вибе — Схюрс

Команды
статьи по теме:
Аталанта — Аякс, Getty Images 27 октября 2020 Аталанта сумела уйти от поражения Аяксу
ФК АЯКС 02 ноября 2020 Аякс взял лишь одного вратаря на матч с Мидтьюлландом из-за вспышки коронавируса в команде
 
 Rambler's Top100