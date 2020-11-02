Аякс взял лишь одного вратаря на матч с Мидтьюлландом из-за вспышки коронавируса в команде

Всего на игру отправились 17 игроков.

Амстердамский Аякс огласил список игроков, которые отправились на матч группового этапа Лиги чемпионов против Мидтьюлланда.

Как сообщает De Telegraaf, в клубе вспышка коронавируса. Это и стало причиной того, что на матч полетели всего 17 футболистов, среди которых лишь один вратарь — 20-летний Кьелл Схерпен.

Вратарь: Кьелл Схерпен

Защитники: Мазрауи, Мартинес, Схюрс, Альварес, Блинд, Тальяфико, Клайбер, Тимбер

Полузащитники: Эккеленкамп, Нерес, Энтони, Промес

Нападающие: Траоре, Хунтелар, Бробби, Хансен

Отметим, матч Мидтьюлланд — Аякс состоится третьего ноября. Начало встречи — в 22:00.