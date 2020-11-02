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-
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-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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Аякс взял лишь одного вратаря на матч с Мидтьюлландом из-за вспышки коронавируса в команде

02 ноября 2020

ФК АЯКС

Всего на игру отправились 17 игроков.

Амстердамский Аякс огласил список игроков, которые отправились на матч группового этапа Лиги чемпионов против Мидтьюлланда.

Как сообщает De Telegraaf, в клубе вспышка коронавируса. Это и стало причиной того, что на матч полетели всего 17 футболистов, среди которых лишь один вратарь — 20-летний Кьелл Схерпен.

ВратарьКьелл Схерпен
Защитники: Мазрауи, Мартинес, Схюрс, Альварес, Блинд, Тальяфико, Клайбер, Тимбер
Полузащитники: Эккеленкамп, Нерес, Энтони, Промес
Нападающие: Траоре, Хунтелар, Бробби, Хансен

Отметим, матч Мидтьюлланд — Аякс состоится третьего ноября. Начало встречи — в 22:00.

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