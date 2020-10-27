Аталанта сумела уйти от поражения Аяксу

Украинский полузащитник бергамаского клуба Руслан Малиновский вышел на замену под конец поединка и сумел отметиться лишь предупреждением за нанесенную травму сопернику (2:2).

Противостояния второго тура Лиги чемпионов УЕФА в рамках квартета D разделились на две категории. Если в игре на "Энфилде" между английским Ливерпулем и датским Мидтьюлландом соотношение сил между сторонами было вполне очевидно, то вот от игры на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия" между бергамаской Аталантой и амстердамским Аяксом очевидного исхода ожидать не приходилось. "Богиня" после уверенного успеха в первом туре находилась на выше "красных" в турнирной таблице за счет лучших статистических показателей, однако на столь раннем этапе состязаний говорить о плей-офф было преждевременным.

Начало еврокубкового сезона ознаменовалось для подопечных Джан Пьеро Гасперини появлением первых проблем на внутренней арене. В процессе подготовки к первому туру Аталанта была сокрушена неаполитанским Наполи (1:4), а перед отчетной игрой получила пощечину от Сампдории (1:3), которая затем настигла команду из Бергамо в турнирной таблице. Не лучших багаж результатов перед игрой против коллектива, который на выходных шокировал футбольную Европу победой в Эредивизи над Венло со счетом 13:0. Однако в еврокубках у Аякса было не все так радужно — стартовое домашнее поражение Ливерпулю (0:1) серьезно подбило шансы "аяксидов" на лидерство в квартете.

Отчетная игра сразу получила характер обоюдоострой. Первый опасный момент в таких условиях остался за гостями — Мазрауи из-за пределов штрафной пробил над перекладиной. Однако Аталанта ответила не менее острой ситуацией уже внутри чужих владений, но Йосип Иличич из убойной позиции в центральной зоне запустил мяч над трибунами. "Богиня" резво выбегала в наступление через фланги, но многочисленные прострелы редко доходили даже до центральных защитников — у нидерландцев отличную игру провели фланговые защитники, которые успевали не только лишь мешать атаковать соперникам.

Гасперини мог быть доволен таким ходом встречи, ведь для его команды ничего не предвещало ситуации на 28-й минуте, когда арбитр назначил пенальти за опасную игру Госенса ногой в верховой мяч во время борьбы против Траоре. Тадич, после длительной подготовки, с пенальти пробил чуть в правую сторону от центра ворот.

В этот момент гости перехватили инициативу, и теперь уже с их фланговых атак начали приходить мячи в штрафную Спортьелло. Голкипер Аталанты с одним из таких не справился: с левого фланга штрафной прострелил Нерес, Марко выронил мяч из рук, а Ласина Траоре протолкнул его в сетку. Уход на перерыв с двумя пропущенными мячами в "пассиве" в планы бергамасков точно не входил.

Второй тайм был воплощением изначальных прогнозов на игру — на поле образовался ураган из атак в оба направления, в которых голкипера всегда находилось место для героических спасений. Спортьелло сумел сохранить спокойствие после ошибки до перерыва, поэтому был более успешен, нежели Онана в отражении мячей.

Аякс, в привычном для него стиле, не стал отсиживаться в обороне, хотя имел полное на это право, предпочитая продолжать массовые набеги в контратаки. Появление свободных зон на половине поля гостей при таких действиях — вопрос предрешенный. И кто, как не команда Гасперини умеет пользоваться пространством в контратаках. На 54-й минуте Аталанта провела наступление с использованием обоих флангов, после чего с левого края штрафной точно на голову Сапате выложил мяч Гомес, а еще через 6 минут нападающий убежал в отрыв от защитников после передачи на ход от Пашалича, и спокойно переиграл голкипера.

Тренерский штаб хозяев почувствовал момент, начал обновлять линию нападения, на поле появился Руслан Малиновский, но все, на что хватило украинца — это на неточный удар с лицевой границы штрафной при отскоке и желтой карточки за грубый прием против Антони, который стал причиной повреждения для игрока нидерландского клуба. Гости тяжело выглядели в заключительной трети поединка из-за резвой игры на старте, поэтому концовку проводили в скромных наступлениях. Боевая ничья, но конечным бенефициаром выгоды от нее стал мерсисайдский клуб.

В следующем туре бергамаскую Аталанту в родных стенах ожидает первая часть двухматчевой серии против Ливерпуля, а амстердамский Аякс начнет на поле датского Мидтьюлланда свое очное противостояние с данным клубом.Аталанта — Аякс 2:2Сапата, 54, 60 — Тадич, 30 (пен.), Траоре, 38Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс — Иличич (Малиновский, 78), Гомес (Муриэль, 78) — Сапата.Онана — Мазрауи (Клайбер, 56), Схюрс, Блинд, Тальяфико — Клаассен, Тадич, Гравенберх — Антони (Лабьяд, 90+3), Л. Траоре, Нерес (Промес, 69).Предупреждения: Иличич, Джимсити, Малиновский — Траоре, Клаасен, Мазрауи.