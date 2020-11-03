Додо: В Германии будет другая игра

03 ноября 2020

Додо: В Германии будет другая игра

Бразильский защитник дал комментарий после матча против Боруссии М.

Шахтер в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Боруссию М и проиграл со счетом 0:6. 

Додо считает, что не стоит опускать нос и ждет совсем другого футбола в ответном поединке.

"В таких матчах Лиги чемпионов всегда непросто. Боруссия очень хорошо начала этот матч, а нам не удалось показать тот футбол, который мы демонстрировали в предыдущих двух поединках. Сегодня у нас отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя опускать нос. Впереди еще три поединка. Нам нужно сконцентрироваться на них и хорошо подготовиться.

Мы изучали Боруссию всю неделю. Прекрасно знали об их сильных сторонах. Пропустили быстрый гол, поэтому старались вырваться вперед, сравнять счет. В Германии будет другая игра, другая концентрация. У нас есть время для того, чтобы подготовиться к выездному поединку", — приводит слова бразильца официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Боруссия М.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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