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-
24 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
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22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Де Пена: Это не те обстоятельства, в которых мы бы хотели встретиться с Барселоной

04 ноября 2020

Де Пена: Это не те обстоятельства, в которых мы бы хотели встретиться с Барселоной

Полузащитник киевлян дал комментарий перед игрой с Барселоной.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Динамо проведет выездную встречу с Барселоной. Карлос Де Пена ожидает очень трудный матч.

"Завтра будет сложный матч, у нас очень много заболевших игроков. Это не те обстоятельства, в которых мы бы хотели встретиться с Барселоной. Но что поделать, нужно действовать по-умному, объединиться, как команда, играть на максимуме усилий и достичь максимального результата. Надеемся на самом высоком уровне сыграть завтра.

Мы утром сделали тесты и ожидали результатов, чтобы знать, сможем сыграть или нет. К счастью, за час до тренировки мы узнали, что все результаты негативные. Лично я очень хочу завтра сыграть. Мы должны думать только о самом матче, а не о дополнительных факторах. Мы находимся здесь, будем тренироваться и привыкать к стадиону, где завтра с радостью сыграем.

В Барселоне сейчас очень много хороших игроков, которые могут прекрасно разыграть мяч в любой ситуации. Не хватает такого 9-го номера, как Суарес. Команда привыкает играть теми футболистами, которые есть, которые могут заменить Месси. У них есть много вариантов, все футболисты высокого уровня, они могут быстро передвигаться. Словом, повторюсь, Суарес очень много дал клубу, но есть и другие футболисты, которые могут хорошо сыграть", — приводит слова уругвайца официальный сайт киевлян.

Матч Барселона – Динамо состоится на Камп Ноу в среду, 4 ноября. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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