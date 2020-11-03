Все члены делегации Динамо в Барселоне получили отрицательные результаты тестов на коронавирус

Матч против Барселоны состоится.

Футболисты, тренерский штаб и работники киевского Динамо по прилету в Барселону сдали повторный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", все результаты тестов оказались отрицательными и поединок против Барселоны состоится.

Отметим, что предстоящий матч в Лиге чемпионов пропустит целый рад футболистов, а именно: Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд. У этих игроков обнаружен коронавирус.

Напомним, матч Барселона – Динамо состоится на Камп Ноу в среду, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.