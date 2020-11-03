Шахтер и Динамо — самые молодые команды в двух турах Лиги чемпионов

Один из самых возрастных составов находится в распоряжении главного тренера Интера Антонио Конте.

Шахтер Донецк и Динамо Киев возглавили рейтинг команд, средний возраст футболистов которых является наименьшим по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Telegram-канал Бомбардир, "горняки" на данный момент являются самой молодой командой, а их средний возраст составил 23,2 года. Подопечные Мирчи Луческу расположились вслед за донецким клубом с показателем среднего возраста 24,4 года.

Ближайшими преследователями украинских клубов стали Аякс (24,4), Ред Булл Зальцбург (24,7) и РБ Лейпциг (25,2), а вот самые возрастные составы по итогам двух туров оказались у Олимпиакоса (29,3), Истанбула (29,2), а также соперника Шахтера по группе — Интера (28,7).

Напомним, следующий матч Шахтер проведет против Боруссии М, который состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 3 ноября. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка. Динамо, в свою очередь, 4 ноября ожидает гостевая встреча с Барселоной.