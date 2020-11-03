Штиндль: Мы реализовали практически все шансы

Полузащитник Боруссии М дал комментарий после игры с Шахтером.

Шахтер в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Боруссию М и проиграл со счетом 0:6.

"Я считаю, что мы показали исключительную игру. Мы были полностью сконцентрированы с момента стартового свистка и усложнили жизнь технически одаренной команде. Мы хотели быть смертоносными в атаке и хладнокровными в защите.

Конечно, многое пошло своим чередом. Мы реализовали практически все шансы, мы диктовали ход игры и умело вели ее до финального свистка. Мы очень рады, но мы знаем, что через три недели нам придется повторить это снова.

Сегодняшнее выступление подчеркнуло то, как мы хотим играть в футбол. Мы сохранили нашу заряженность, оказали на Шахтер серьезное давление и продемонстрировали большие амбиции в будущем", — приводит слова Штиндля официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Боруссия М.