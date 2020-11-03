Луческу: Мне, как тренеру, было бы лучше сыграть поединок против Барселоны позже

Румынский тренер дал комментарий перед матчем против каталонцев.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Динамо проведет выездную встречу с Барселоной. Мирча Луческу ждет трудный поединок, а также должное сопернику.

"Наша тактика – играть в футбол. Ничего больше сказать не могу. Да, у нас мало футболистов, посмотрим, что будет завтра. Было непросто подождать пять часов, чтобы узнать, состоится игра или нет. Но, к счастью, все хорошо, все здоровы, и мы будем играть завтра. Мне, как тренеру, было бы лучше сыграть этот поединок позже, но нужно играть завтра, и мы будем играть. У нас всего лишь 13 футболистов для участия в завтрашнем матче, и здесь уже ничего не изменишь.

Куману было сложно, ему нужно было провести много изменений. Естественно, что «Барселона» решила следовать дорогой перемен. Игроки в команде очень талантливые, но нужно решать проблемы с техникой и скоростью, а также отрабатывать традиционные механизмы этой команды, а для этого потребуется время. На данный момент все зависит от того, что делает Месси во всех ситуациях, во всех матчах. Нужно играть по всему полю. Несмотря на это, они показывают, что в Европе играют в выдающийся футбол. В Лиге чемпионов играть легче, чем в чемпионате Испании, где выступают такие команды, как Реал, Валенсия, Севилья. Все сложно, но в Европе Барселона показывает очень высокий уровень.

Есть ли у Кумана молодой игрок, которого я считаю особенно талантливым? Дембеле, Фати, хотя, первый и не самый молодой. Словом, все они очень высокого уровня, обладают высокими техническими качествами, хорошей скоростью. Но, повторюсь, им нужно время, чтобы оптимально использовать, свои качества, рисковать, использовать инстинкт, креативность. Месси креативен, за ним нужно внимательно следить. Я помню, как Шахтер играл против Месси, кажется, это был первый матч в Лиге чемпионов. Там был пенальти и гол, забитый из "вне игры". В том сезоне мы выиграли Кубок УЕФА", — приводит слова румына официальный сайт киевлян.

Матч Барселона – Динамо состоится на Камп Ноу в среду, 4 ноября. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.