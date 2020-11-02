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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
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Ребров: Сорвал голос еще до матча с Динамо

02 ноября 2020

Сергей Ребров, фото facebook.com/fradi.hu

Главный тренер венгерского Ференцвароша в коротком интервью рассказал о закулисье игры против киевского Динамо в Лиге чемпионов.

В рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА венгерский Ференцварош принимал на своем поле киевского Динамо. Игра завершилась со счетом 2:2, к установлению которого привел камбэк хозяев поля по ходу второго тайма с решающим голом на последних минутах.

В своем прямом включении во время передачи "Великий футбол" главного тренера "фроти" украинца Сергея Реброва попросили рассказать подробнее о срыве им голоса во время руководства подопечными.

"Сорвал голос еще до игры! На тренировке при подготовке к игре, наверное. Однако усугубил уже во время игры, и после первого тайма практически не было голоса. Футболисты увидели мое состояние и начали играть немного по-другому", — сообщил наставник Ференцвароша.

Разговор с Ребровым продолжился вопросом относительно игры киевского Динамо во втором тайме, на что специалист уважительно ответил: "Я не знаю, что произошло с Динамо. Наверное, мы подкорректировали некоторые моменты. В первом тайме, когда мы использовали высокий прессинг, некоторые игроки из него выпадали, поэтому соперники слишком просто его обходили. Сделали корректировки. В первые 10-15 не получалось, но потом заиграли благодаря голу".

"Поверьте, в Киеве будет совсем другая игра! Если кто-то подумал, что Ференцварош это слабая команда… Да, Динамо выиграло первый тайм, но в Киеве будет все иначе. Никто не знает, в каких составах подойдут команды. Давайте переживем эту пандемию, и посмотрим, что будет в декабре", — сделал своеобразный анонс предстоящей ответной дуэли главный тренер венгерской команды.

Ближайшая игра венгерского Ференцвароша в рамках Лиги чемпионов УЕФА пройдет в домашних условиях в среду, 4 ноября. Соперник — туринский Ювентус.
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