Индзаги: Лацио сделал все, что было в его силах

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал ничью с Брюгге в Лиге чемпионов.

Симоне Индзаги считает, что в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Брюгге Лацио просто был не способен на большее.

"Перед матчем из-за травм и болезни у меня в распоряжении было лишь 12 полевых игроков из первой команды, – сказал тренер Лацио после матча. – Еще и Партика пришлось заменить в перерыве, поскольку он плохо себя чувствовал. Надеюсь, что такая ситуация не повторится".

"Единственная надежда была на силу характера и универсализм таких игроков, как Пароло, умеющих закрывать разные позиции. В данной ситуации ничью можно считать хорошим результатом. Лацио сделал все, что было в его силах, хотя наши позиции немного усложнились".

После второго тура Лацио и Брюгге делят первое-второе места (4 очка), на один пункт опережая Боруссию Д.