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-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
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-
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-
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-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
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Индзаги: Лацио сделал все, что было в его силах

29 октября 2020

Симоне Индзаги, Getty Images

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал ничью с Брюгге в Лиге чемпионов.

Симоне Индзаги считает, что в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Брюгге Лацио просто был не способен на большее.

"Перед матчем из-за травм и болезни у меня в распоряжении было лишь 12 полевых игроков из первой команды, – сказал тренер Лацио после матча. – Еще и Партика пришлось заменить в перерыве, поскольку он плохо себя чувствовал. Надеюсь, что такая ситуация не повторится".

"Единственная надежда была на силу характера и универсализм таких игроков, как Пароло, умеющих закрывать разные позиции. В данной ситуации ничью можно считать хорошим результатом. Лацио сделал все, что было в его силах, хотя наши позиции немного усложнились".

После второго тура Лацио и Брюгге делят первое-второе места (4 очка), на один пункт опережая Боруссию Д.

Источник: Football Italia

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