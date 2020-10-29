Брюгге и Лацио сыграли вничью

Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F Брюгге и Лацио завершили боевой ничьей.
Лидеры квартета явно сделали ставку на победу, однако отличиться им удалось лишь по разу и еще до перерыва. Сначала удача улыбнулась Корреа, который в отсутствие Иммобиле составил ударный тандем с Кайседо, а в конце первого тайма равновесие с пенальти восстановил Ванакен.
Стоит отметить, что в запасе гостей были в основном молодые футболисты, так что особо усиливать игру, кроме Мурики и Перейры, было некем. Зато дебютировал в Лиге чемпионов юный поляк Шимон Чиж.
В составе Брюгге весь матч на поле провел Эдуард Соболь.
После второго тура обе команды набрали по 4 очка (Лацио опережает Брюгге за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей) и на один пункт опережают идущую третьей Боруссию Д.
Брюгге — Лацио 1:1
Голы: Ванакен, 42, с пенальти — Корреа, 14.
Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Дели — Дьятта, Вормер, Ритс, Ванакен, Соболь — Бонавентуре (Крменчик, 88), Де Кетеларе (Ланг, 84).
Лацио: Рейна — Патрик (Перейра, 46), Худт, Ачерби — Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Акпро, Фарес (Мурики, 56) — Корреа, Кайседо (Чиж, 68).
Предупреждения: Дьятта, Бонавентуре, Ритс — Фарес, Худт, Патрик, Акпро.