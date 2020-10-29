Локомотив Москва
1
Бавария
2
27 октября
19:55
Шахтер
0
Интер
0
27 октября
19:55
Атлетико
3
РБ Зальцбург
2
27 октября
22:00
Боруссия М
2
Реал Мадрид
2
27 октября
22:00
Марсель
0
Манчестер Сити
3
27 октября
22:00
Порту
2
Олимпиакос
0
27 октября
22:00
Ливерпуль
2
Мидтьюлланд
0
27 октября
22:00
Аталанта
2
Аякс
2
27 октября
22:00
Краснодар
0
Челси
4
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
0
ПСЖ
2
28 октября
19:55
Севилья
1
Ренн
0
28 октября
22:00
Брюгге
1
Лацио
1
28 октября
22:00
Боруссия Д
2
Зенит
0
28 октября
22:00
Ференцварош
2
Динамо Киев
2
28 октября
22:00
Ювентус
0
Барселона
2
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
5
РБ Лейпциг
0
28 октября
22:00
Локомотив Москва
-
Атлетико
-
03 ноября
19:55
Шахтер
-
Боруссия М
-
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00

Брюгге и Лацио сыграли вничью

29 октября 2020

Getty Images

В матче второго тура Лиги чемпионов в Брюгге сильнейшего выявить не удалось.

Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F Брюгге и Лацио завершили боевой ничьей.

Лидеры квартета явно сделали ставку на победу, однако отличиться им удалось лишь по разу и еще до перерыва. Сначала удача улыбнулась Корреа, который в отсутствие Иммобиле составил ударный тандем с Кайседо, а в конце первого тайма равновесие с пенальти восстановил Ванакен.

Стоит отметить, что в запасе гостей были в основном молодые футболисты, так что особо усиливать игру, кроме Мурики и Перейры, было некем. Зато дебютировал в Лиге чемпионов юный поляк Шимон Чиж.

В составе Брюгге весь матч на поле провел Эдуард Соболь.

После второго тура обе команды набрали по 4 очка (Лацио опережает Брюгге за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей) и на один пункт опережают идущую третьей Боруссию Д.

Брюгге — Лацио 1:1

Голы: Ванакен, 42, с пенальти — Корреа, 14.

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Дели — Дьятта, Вормер, Ритс, Ванакен, Соболь — Бонавентуре (Крменчик, 88), Де Кетеларе (Ланг, 84).

Лацио: Рейна — Патрик (Перейра, 46), Худт, Ачерби — Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Акпро, Фарес (Мурики, 56) — Корреа, Кайседо (Чиж, 68).

Предупреждения: Дьятта, Бонавентуре, Ритс — Фарес, Худт, Патрик, Акпро.

Команды
статьи по теме:
радость игроков барселоны, getty images 28 октября 2020 Барселона без проблем обыграла Ювентус
Боруссия Дортмунд дожала защищавшийся Зенит 28 октября 2020 Боруссия Дортмунд дожала защищавшийся Зенит
Ференцварош — Динамо, фото ФК Динамо Киев 28 октября 2020 Динамо упустило победу над Ференцварошем
Севилья - Ренн, Getty Images 29 октября 2020 Севилья минимально одолела Ренн
 
 Rambler's Top100