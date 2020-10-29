Брюгге и Лацио сыграли вничью

В матче второго тура Лиги чемпионов в Брюгге сильнейшего выявить не удалось.

Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F Брюгге и Лацио завершили боевой ничьей.

Лидеры квартета явно сделали ставку на победу, однако отличиться им удалось лишь по разу и еще до перерыва. Сначала удача улыбнулась Корреа, который в отсутствие Иммобиле составил ударный тандем с Кайседо, а в конце первого тайма равновесие с пенальти восстановил Ванакен.

Стоит отметить, что в запасе гостей были в основном молодые футболисты, так что особо усиливать игру, кроме Мурики и Перейры, было некем. Зато дебютировал в Лиге чемпионов юный поляк Шимон Чиж.

В составе Брюгге весь матч на поле провел Эдуард Соболь.

После второго тура обе команды набрали по 4 очка (Лацио опережает Брюгге за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей) и на один пункт опережают идущую третьей Боруссию Д.

Брюгге — Лацио 1:1

Голы: Ванакен, 42, с пенальти — Корреа, 14.

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Дели — Дьятта, Вормер, Ритс, Ванакен, Соболь — Бонавентуре (Крменчик, 88), Де Кетеларе (Ланг, 84).

Лацио: Рейна — Патрик (Перейра, 46), Худт, Ачерби — Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Акпро, Фарес (Мурики, 56) — Корреа, Кайседо (Чиж, 68).

Предупреждения: Дьятта, Бонавентуре, Ритс — Фарес, Худт, Патрик, Акпро.