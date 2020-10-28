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-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
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-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
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Боруссия Дортмунд дожала защищавшийся Зенит

28 октября 2020

Боруссия Дортмунд дожала защищавшийся Зенит

Российский клуб не сумел сохранить ничейный счет до финального свистка.

Дортмундская Боруссия сошлась в домашнем противостоянии с Зенитом, по итогам которого "шмелям" удалось добыть победу во второй половине второго тайма.

Несмотря на то, что у российского клуба получалось сдерживать натиск соперника, однако сперва Джейдон Санчо реализовал пенальти, а уже в компенсированное время Эрлинг Холанд закрепил успех Боруссии Дортмунд — 2:0.

Боруссия Дортмунд - Зенит 2:0
Голы: Санчо (пен), 74, Холанд, 90+1

Боруссия Дортмунд: Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар, 67), Витцель, Рейна (Беллингем, 84), Санчо (Дилэйни, 84), Ройс (Брандт, 74), Холанд.

Зенит: Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Барриос (Сутормин, 81), Кузяев (Оздоев, 71), Дриусси (Жирков, 74), Дзюба (Мостовой, 46).

Предупреждения: Кузяев, Караваев.

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