Боруссия Дортмунд дожала защищавшийся Зенит

Российский клуб не сумел сохранить ничейный счет до финального свистка.

Дортмундская Боруссия сошлась в домашнем противостоянии с Зенитом, по итогам которого "шмелям" удалось добыть победу во второй половине второго тайма.

Несмотря на то, что у российского клуба получалось сдерживать натиск соперника, однако сперва Джейдон Санчо реализовал пенальти, а уже в компенсированное время Эрлинг Холанд закрепил успех Боруссии Дортмунд — 2:0.

Боруссия Дортмунд - Зенит 2:0

Голы: Санчо (пен), 74, Холанд, 90+1

Боруссия Дортмунд: Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар, 67), Витцель, Рейна (Беллингем, 84), Санчо (Дилэйни, 84), Ройс (Брандт, 74), Холанд.

Зенит: Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Барриос (Сутормин, 81), Кузяев (Оздоев, 71), Дриусси (Жирков, 74), Дзюба (Мостовой, 46).

Предупреждения: Кузяев, Караваев.