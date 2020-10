"Две перекладины, непоставленный пенальти, Лаутаро — худший игрок на поле", — реакция СМИ на ничью Интера в Киеве

Шахтера сумел отстоять ничью в матче с Интером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Антонио Конте контролировали ход поединка и создали достаточно опасных моментов, но не смогли поразить ворота Анатолия Трубина.

После этого поединка "горняки" единолично возглавляют группу В с четырьмя очками, тогда как миланский клуб пока имеет в активе лишь два пункта.

Football.ua предлагает ознакомиться с реакцией итальянских изданий и журналистов на ничейный результат в киевском поединке.

"В игре Интера наблюдается явный дисбаланс в начале этого сезона. Если эти проблемы не решить, они могут серьезно поставить под угрозу достижение целей клуба. С одной стороны, команда создавала моменты, выполнила объем работы, проявляла желание на половине поля соперника, но результат на табло показывает ноль забитых голов. Конечно, это впервые произошло в этом сезоне, но дисбаланс ощущается во всех матчах.

Оркестр работает, но ему не хватает остроты, которая бы захватывала публику, что имеет решающее значения для побед. Как итог, команда на данный момент имеет два очка в Лиге чемпионов вместо шести", – так охарактеризовало выступление Интера издание Gazzetta dello Sport.

"Интер встречался с Шахтером спустя два месяца после победы в полуфинале Лиги Европы со счетом 5:0. Шахтер нерешительно действовал в атаке и практически не создавал проблем для Хандановича. Интер же хорошо контролировал поле, держал мяч и пользовался возможностями. "Нерадзурри" дважды попадали в перекладину, однако им не повезло. Немного не хватило для победы", – подытожило исход встречи издание Tuttosport.

"Нерадзурри" контролируют матчи, атакуют, создают моменты, но не выстреливают. Команда не может конвертировать многочисленные моменты в голы, даже такие невероятные возможности, как у Лаутаро во втором тайме.

Хорошие новости для защиты, которая не пропустила. Команда добрый час провела в агрессивной манере, но было много индивидуальных ошибок. Опасность исходила от пары Барелла–Лукаку. А вот дождаться ударов нельзя от Брозовича и Видаля, которые пока не могут повлиять на тем команды", – такие проблемы в игре команды Конте выделило издание Corriere della Sera.

"Интер подходил к этому матчу с большой уверенностью после недавней победы над Шахтером со счетом 5:0. Хоть команда и имела огромное преимущество во владении, но она не попыталась использовать другие возможности вскрыть твердую защиту Шахтера, которая действовала компактно и глубоко.

Конте, как обычно, слишком поздно провел замены. Теперь шансы Интера на выход из группы зависят от очков, набранных в двух матчах с Реалом. Оценка за матч – 5", – итог от миланского портала SempreInter.



"Мы выходили на поле ради победы. К сожалению, мы не смогли добиться необходимого результата, что нас очень огорчило, но мы не сдаемся… Будем работать еще больше, чтобы достигнуть своих целей", – такими эмоциями после матча поделился защитник Данило Д'Амброзио.

"Не хватило последнего штриха. В игре Интера было много позитивных моментов, команда создала достаточно шансов для победы.

Интеру нужно разобраться в себе и думать о своей игре. Игрокам не хватило немного яркости в последней трети поля. Соперник поставил линии из четырех защитников и пяти полузащитников, чтобы сдержать их.

Есть сожаления, но хуже, когда команда пропускает. Интер не получил ни одного удара в створ, а это нелегко дается в Лиге чемпионов", – так прокомментировал результат легендарный хавбек Интера и эксперт Эстабан Камбьяссо в эфире Sky Sport Italia

"Две разных ничьи, как светлый и темный близнецы. Результат Интера в Киеве полон разочарований, а камбек Аталанты впечатляет.

Интер может винить плохую удачу, но также и свою собственную игру, начиная с невероятного промаха Лаутаро. Когда Интер сбавляет обороны, как во втором тайма вчерашнего матча, он становится предсказуемым и безвредным", – поделился своим мнением о матче журналист Луиджи Гарландо.

-Partita dominata.

-Handanovic in vacanza.

-Traverse.

-Gol sbagliati da un metro.

-Un rigore non dato.

-Tanta pressione.



E ...un solo punto.



Sono mancate 3 cose:



1 I cambi.

2 Un pizzico di determinazione in più.

3 Il culo.



Non necessariamente in quest'ordine.#ShakhtarInter