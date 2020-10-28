Гвардиола: Мы были восхитительно стабильны

Испанский наставник Манчестер Сити рассказал о тонких тактических решениях и подвел итог матчу против французского Марселя.

В рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити отправился во Францию, где на поле стадиона Велодром сумел одержать уверенную победу над местным Марселем (3:0). Участие в поединке с первых минут принимал украинец Александр Зинченко.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не мог рассчитывать в выездной игре на целый ряд ключевых футболистов своей команды. Наиболее серьезными оказались потери на позиции центрального форварда, где по причине травм отсутствовали Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. Решение данной проблемы от тренерского штаба "лунных котов" было достаточно неожиданным — 20-летний испанский номинальный фланговый полузащитник Ферран Торрес сыграл в центре атаки.

В интервью официальному сайту клуба Гвардиола высоко оценил степень адаптации своего подопечного в условиях нового клуба и, в частности, в игре против пятерки защитников Марселя: "Он очень хорошо адаптировался. Ферран — не нападающий. Я могу поздравил его с попыткой сыграть на этой позиции. Он забил гол. Нападающему непросто против пятерых защитников". Пожаловался испанский специалист и на короткую скамейку: "У нас не так много вариантов, пока не вернутся Серхио (Агуэро — ред.) и Габриэль (Жезус — ред.), поэтому у нас была альтернатива — Феррана на позиции форварда".

Относительно игры команды в целом, испанец отметил, что Марсель превосходил его подопечных на стартовом отрезке, однако уверенной игрой в обороне Манчестер Сити сумел сдержать этот натиск. "В течение 15-20 минут они были лучше. Мы хорошо защищались в штрафной. Я отдаю должное нашей команде. Мы не позволяли им играть".

В данном контексте отдельно была дана оценка действиям пары центральных защитников Диас – Ляпорт и набравшего форму Кайла Уокера: "Мы были восхитительно стабильны. Рубен и Ляпорт были хороши. Уокер находится в своей лучшей форме с тех пор, как приехал в Манчестер".

Признал Гвардиола и тот факт, что его удивило решение португальского специалиста Андре-Вилаш Боаша сыграть с тройкой центральных защитников с первых минут. "Мы не ожидали этого, потому что не видели этого в их играх в этом сезоне. Когда мы увидели трех центральных защитников, мы предложили своим игрокам поменять планы на поединок, если соперники будут так играть. Вы можете играть пятью защитниками и быть агрессивным. И если они не были столь агрессивными в атаке, так это потому, что мы хорошо играли в прессинге. В своей игре мы находили направления, через которые нужно было атаковать".

После двух стартовых побед, Манчестер Сити гордо возвышается над остальными командами в квартете C с шестью набранными очками. "Важно начать Лигу чемпионов с двух побед, потому что мы уже близки к тому, чтобы оказаться в плей-офф. Но все же, это только начало. Мы все еще набираем форму".

Ближайшая игра Манчестер Сити — выездное противостояние с Шеффилд Юнайтед, которого серьезно опасается главный тренер "горожан": "Это один из самых сложных матчей на выезде в Премьер-лиге. Шеффилд был так хорош в прошлом сезоне. Мы наслаждаемся сегодняшним днем, завтра мы в отпуске, а затем мы готовимся к соперникам как можно лучше", — подытожил испанец.