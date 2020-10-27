Зинченко выйдет в основе Ман Сити на матч с Марселем

Украинец оказался в стартовом составе "горожан".

Защитник Александр Зинченко начнет матч с Марселем во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в стартовом составе.

Главный тренер Пеп Гвардиола предоставил украинцу место в стартовом составе на позиции левого защитника.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Зинченко – Родриго, Гюндоган, Торрес – де Брюйне – Стерлинг, Фоден.

Запасные: Штеффен, Карсон, Стоунз, Бернарду, Марез, Канселу, Гарсия, Нмеча, Дойл, Харвуд-Беллис, Бернабе, Палмер.

Матч Марсель – Манчестер Сити состоится сегодня на стадионе Велодром и начнется в 22:00 по киевскому времени.