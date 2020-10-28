Хочолава: Если вы не верите, нет причин играть в Лиге чемпионов

Грузинский защитник донецкого Шахтера подвел итог напряженного противостояния с миланским Интером и оценил тактические решения Луиша Каштру.

В рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер впервые в новом еврокубковом сезоне принимал соперников на поле столичного НСК Олимпийский. "Горнякам" удалось в непростой борьбе с миланским Интером отстоять свои ворота в неприкосновенности (0:0), что позволило подопечным Луиша Каштру разжиться одним набранным баллом. Дончане укрепились на лидерской позиции в квартете B благодаря данному результату, набрав в сумме четыре очка на данный момент. Обзор матча с итальянским соперником доступен по ссылке.

В интервью сайту uefa.com грузинский центральный защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава рассказал об общих задачах команды в игре против "нерадзурри": "Задача стояла, в первую очередь, не пропустить, потому что хотели как-то забыть прошлую игру и взять реванш. Все хотели выиграть, но я думаю, что счет 0:0, на сегодняшний день, для нас является удовлетворяющим результатом, потому что мы держимся на первом месте в группе и, пока что, все хорошо".

Разумеется, как одного из участников непривычного для дончан тактического хода Луиша Каштру при построении линии обороны — игры в пять защитников, Давида спросили об эффективности данного тренерского решения: "Знаете, это, конечно, не наш стиль, но судя по тому, как футболисты Интера передвигаются по полю, то нам просто приходилось садиться впятером в линию. Это было тактическое решение, которое оказалось оправдано. Потому что, когда мы играли по-другому, то и результат был другой. Думаю, что сегодняшняя тактика Мистера сработала хорошо".

Уверенность в своих силах — вот ключевой аспект успеха донецкого Шахтера в двух стартовых поединках, по мнению Хочолавы. "Честно говоря, я верил, что мы сможем заработать четыре очка после двух игр, даже больше. Я всегда верю в нас. Если вы не верите, нет причин играть в Лиге чемпионов", — подытожил футболист.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер вновь сыграет на поле НСК Олимпийский, приняв Боруссию из Менхенгладбаха, которая в рамках второго тура упустила победу домашнюю над мадридским Реалом.