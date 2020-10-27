Зидан — о матче с Боруссией М: Нам нужно повторить то, что мы показали против Барселоны

Главный тренер мадридцев дал комментарий перед матчем.

Реал в рамках второго тура Лиги чемпионов сыграет против Боруссии М на выезде. Зидану понравилась игра его подопечных против Барселону, а потому он хочет увидеть что-то подобное и в этот раз.

"Наша игра в эль-класико — это именно то, что нам нужно показать и против Боруссии М. Мы отлично играли, боролись как команда, и самое главное — мы постараемся сделать это и в следующем матче. Нам нужно повторить то, что мы показали в эти выходные.

Мы знаем ситуацию, которая сложилась перед нашей второй игрой Лиги чемпионов. Мы должны сохранять концентрацию все 90 минут, бороться и сражаться. Будет сложный матч. Нам надо сосредоточиться на том, что мы делаем на поле", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч состоится во вторник, 27 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.