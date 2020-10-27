Боруссия М — Реал. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между менхенгладбахской Боруссией и мадридским Реалом.

После жеребьевки группового раунда главного европейского клубного состязания Старого Света, действующему чемпиону Испании предсказывали радужные перспективы выхода в стадию плей-офф. Однако уже в матче первого тура донецкий Шахтер встал наперекор планам "сливочных", и даже заставил Зинедина Зидана заговорить о возможной отставке в следствии неудачных результатов. Мадридский Реал будет изо всех сил стараться вернуться в борьбу в матче против представителя Германии.

Боруссия М – Реал

Вторник, 27 октября, 22:00. Боруссия-Парк, Менхенгладбах. Орель Гринфельд (Израиль) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Стоит отметить, что календарем удачно для чемпиона Украины было выставлено противостояние с испанским оппонентом, ведь "галактикос" смотрели сквозь дончан прямиком на предстоящее El Clasico с каталонской Барселоной. Реал уступил в ситуативной борьбе на еврокубковой арене, но матчем на поле непримиримого оппонента (3:1) серьезно снизил градус критики в свой адрес. У немецких "жеребцов" не будет возможности повторить схожий трюк — следующим соперником после Боруссии у Реала стоит Уэска.

Не стоит также пропускать мимо внимания тот факт, что в центр обороны испанского гранда вернулся Серхио Рамос, что уже дало о себе знать во время противостояния с Барселоной, и точно поможет подопечным Зинедина Зидана в предстоящей игре в Германии. В пользу Боруссии в этом контексте будет играть слаженность состава, который укреплялся усилиями Марко Розе по ходу прошлого сезона, а в нынешнем футбольному году главный тренер уже может демонстрировать определенный результат своей работы.

История противостояний между командами подсказывает, что нас ожидает результативная встреча. Однако стоит учесть тот момент, что Боруссия впервые встретится с Реалом в пределах родного города — в конце прошлого века пристанищем для Менхенгладбаха был более вместительный на тот момент стадион в Дюссельдорфе.

Немецкая сторона подходит к предстоящей игре с уже привычными проблемами в своем ростере. Денис Закария и Андреас Поульсен продолжают восстанавливаться после перенесенных операций, а Ласло Бенеш, Мамаду Дюкур и Валентино Лазаро залечивают травмы. На стартовый состав коллектива Розе в этом сезоне эти игроки не несут прямого влияния.

У Реала с выбывшими игроками основы все куда сложнее. Место правого защитника в данном контексте особенно уязвимо — по ходу El Clasico травмировался Начо, после чего присоединился в лазарете к Карвахалю. Вполне возможно, что в предстоящей игре мы вновь увидим Ферлана Менди на непривычной для него позиции. Кроме того, Альваро Одриосола, Мартин Эдегор и Мариано Диас находятся в процессе восстановления и точно не помогут команде в Германии.

Ориентировочные составы

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Лайнер, Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Тюрам, Эмболо, Хофманн — Плеа

Реал: Куртуа — Менди, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус

История противостояний клубов насчитывает 4 поединка: 35 лет назад на стадии 1/8 финала Кубка УЕФА и еще 9 лет ранее — в четвертьфинале тогда еще Кубка чемпионов УЕФА.

03.03.1976, Кубок чемпионов, 1/4 финала, первый матч, Дюссельдорф, Рейнштадион

Боруссия М – Реал 2:2

17.03.1976, Кубок чемпионов, 1/4 финала, ответный матч, Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал – Боруссия М 1:1

27.11.1985, Кубок УЕФА, 1/8 финала, первый матч, Дюссельдорф, Рейнштадион

Боруссия М – Реал 5:1

11.12.1985, Кубок УЕФА, 1/8 финала, ответный матч, Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал – Боруссия М 4:0

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:



Боруссия М – 61 место

Реал – 2 место