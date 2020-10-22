Горецка: Баварии понадобилось 10 минут, чтобы войти в игру

Полузащитник мюнхенцев радуется, что Атлетико не смог наказать его команду за это.

Бавария начала защиту титула в Лиге чемпионов победой над Атлетико со счетом 4:0. За мюнхенцев дубль оформил Кингсли Коман, еще по мячу забили Корентен Толиссо и Леон Горецка.

"Нам понадобилось 10 минут, чтобы войти в игру. Повезло, что соперник к тому моменту не реализовал свои один-два полумомента. После этого мы прибавили и показали отличную реализацию. Заслуженно победили", — цитирует Горецку официальный сайт УЕФА.

"Всегда приятно забивать голы. Также приятно вносить вклад в успех команды, тем более что у меня на поле есть и другие задачи, кроме взятия чужих ворот. Коман — очень уверенный в себе игрок. Отлично чувствует себя в обыгрыше один в один. Он показал сегодня настоящий класс".

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Далее Бавария сыграет с Айнтрахтом в чемпионате Германии 24 октября, а уже 27-го встретится с Локомотивом в Лиге чемпионов.