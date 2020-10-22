лента новостей

01:11

Бавария — Атлетико 4:0 Видео голов и обзор матча

00:54

Шахтер возглавил группу Лиги чемпионов после первого тура

00:33

Аякс — Ливерпуль 0:1 Видео гола и обзор матча

00:20

Манчестер Сити добыл волевую победу над Порту

00:03

Ливерпуль минимально обыграл Аякс

00:02

Аталанта разгромила Мидтьюлланд

23:56

Боруссия М упустила гостевую победу в матче с Интером

23:50

Бавария расправилась с Атлетико

23:33

Каштру: Реал мог обыграть и раздавить нас, но люди должны проявлять уважение к Шахтеру

23:28

Зидан: Полностью беру на себя ответственность. Я что-то не так сделал