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-
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22:00
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-
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-
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Бавария — Атлетико 4:0 Видео голов и обзор матча

22 октября 2020

Бавария — Атлетико 4:0 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Бавария в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов принимала на своем поле Атлетико и добилась разгромной победы.

Подопечные Ханси Флика отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Обзор матча:

Бавария — Атлетико 4:0

Голы: Коман, 28, 72, Горецка, 41, Толиссо, 66

Бавария: Нойер — Павар (Сарр, 73), Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Толиссо — Мюллер, Горецка (Мартинес, 83), Коман (Дуглас Коста, 73) — Левандовски (Чупо-Мотинг, 82).

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Льоренте (Лемар, 80), Коке (Торрейра, 80), Эррера, Феррейра Карраско (Витоло, 76) — Суарес (Корреа, 75), Феликс.

Предупреждения: Алаба, Мюллер — Лоди, Коке, Торрейра.

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