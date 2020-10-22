Эктор Эррера: Даже не думайте списывать Атлетико со счетов

Полузащитник "матрасников" уверен, что у команды еще все впереди.

Атлетико в первом туре Лиги чемпионов проиграл на выезде Баварии (0:4). Однако хавбек "кольчонерос" Эктор Эррера уверен, что еще не все потеряно.

"Сыграли мы все-таки очень хорошо, по игре практически ни в чем не уступали сильнейшей команде Европы. Тоже создавали свои моменты, но итоговый счет показывает, чем это закончилось", — цитирует Эрреру официальный сайт УЕФА.

"Даже не думайте списывать нас со счетов. Счет говорит отнюдь не в нашу пользу, но мы ни на мгновение не переставали бороться. С таким отношением к делу можно горы свернуть".

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Далее Атлетико сыграет с Бетисом в чемпионате Испании 24 октября, а уже 27-го встретится с РБ Зальцбург.