Бавария расправилась с Атлетико

Мюнхенский клуб повторил достижение образца 1974-го года, впервые с того момента отправив в ворота соперников из столицы Испании четыре безответных мяча (4:0).

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Бавария — Атлетико 4:0

Голы: Коман, 28, 72, Горецка, 41, Толиссо, 66



Бавария: Нойер — Павар (Сарр, 73), Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Толиссо — Мюллер, Горецка (Мартинес, 83), Коман (Дуглас Коста, 73) — Левандовски (Чупо-Мотинг, 82).



Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Льоренте (Лемар, 80), Коке (Торрейра, 80), Эррера, Феррейра Карраско (Витоло, 76) — Суарес (Корреа, 75), Феликс.



Предупреждения: Алаба, Мюллер — Лоди, Коке, Торрейра.