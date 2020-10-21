Ребров: Очень сложно психологически играть против Барселоны

Украинский наставник прокомментировал поражение от каталонцев.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился своим мнением о результате матча с Барселоной (1:5) в стартовом туре Лиги чемпионов.

"Я горжусь своей командой. Мы разочарованы, что пропустили два гола в концовке. Когда мы были свежими, то создавали моменты. Мы хорошо закрывали зоны, пока у нас хватало сил.

У нас был шанс при счете 3:1, и тогда все могло пойти по-другому. Но очень сложно психологически играть против Барселоны, мы были измотаны", – приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Барселоной и Ференцварошем.