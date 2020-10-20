Барселона в меньшинстве разгромила Ференцварош

Команда Сергея Реброва стартовала в Лиге чемпионов с поражения.

В поединке первого тура Лиги чемпионов Барселона встретилась в Ференцварошем. Обе команды являются соперниками киевского Динамо по группе, поэтому данный матч вызывал интерес у украинских болельщиков.

Еще в первом каталонский гранд подтвердил статус фаворита, когда Месси реализовал пенальти, а Фати увеличил преимущество своей команды в счете. После перерыва Коутиньо забил еще один гол, но удаление Пике за грубый фол в своей штрафной вернуло некоторую интригу в матч.

Несмотря на то, что Игорь Харатин успешно реализовал пенальти, Барселона больше не пропускала и, более того, она увеличила свое преимущество в счете. Таким образом, подопечные Сергея Реброва стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения.

Барселона — Ференцварош 5:1

Голы: Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 52, Педри, 82, Дембеле, 89 — Харатин, 70 (пен.)

Барселона: Нето, Лангле, Дест, Серджи Роберто (Фирпо, 62), Пике, Пьянич (Бускетс, 76), де Йонг, Фати (Педри, 63), Коутиньо (Араухо, 70), Тринкау (Дембеле, 63), Месси.

Ференцварош: Дибус, Ботка (Ловренчич, 77), Ковачевич, Блажич, Чивич (Хайстер, 63), Изаэл, Харатин, Зубков (Мак, 71), Шигер, Нген (Боли, 71), Лаидуни (Сомалиа, 63).

Предупреждения: Лаидуни, Чивич, Харатин, Ковачевич.

Удаление: Пике, 68.