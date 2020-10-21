Барселона — Ференцварош 5:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В поединке первого тура Лиги чемпионов Барселона встретилась в Ференцварошем. Обе команды являются соперниками киевского Динамо по группе, поэтому данный матч вызывал интерес у украинских болельщиков.

Несмотря на удаление Жерара Пике и реализованный пенальти Игоря Харатина во втором тайме, Барселона увеличила свое преимущество в счете и нанесла команде Сергея Реброва разгромное поражение.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона — Ференцварош:

Барселона — Ференцварош 5:1

Голы: Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 52, Педри, 82, Дембеле, 89 — Харатин, 70 (пен.)

Барселона: Нето, Лангле, Дест, Серджи Роберто (Фирпо, 62), Пике, Пьянич (Бускетс, 76), де Йонг, Фати (Педри, 63), Коутиньо (Араухо, 70), Тринкау (Дембеле, 63), Месси.

Ференцварош: Дибус, Ботка (Ловренчич, 77), Ковачевич, Блажич, Чивич (Хайстер, 63), Изаэл, Харатин, Зубков (Мак, 71), Шигер, Нген (Боли, 71), Лаидуни (Сомалиа, 63).

Предупреждения: Лаидуни, Чивич, Харатин, Ковачевич.

Удаление: Пике, 68.