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-
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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
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-
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Барселона — Ференцварош 5:1 Видео голов и обзор матча

21 октября 2020

Барселона — Ференцварош 5:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В поединке первого тура Лиги чемпионов Барселона встретилась в Ференцварошем. Обе команды являются соперниками киевского Динамо по группе, поэтому данный матч вызывал интерес у украинских болельщиков.

Несмотря на удаление Жерара Пике и реализованный пенальти Игоря Харатина во втором тайме, Барселона увеличила свое преимущество в счете и нанесла команде Сергея Реброва разгромное поражение.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона — Ференцварош:

Барселона — Ференцварош 5:1
Голы: Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 52, Педри, 82, Дембеле, 89 — Харатин, 70 (пен.)

Барселона: Нето, Лангле, Дест, Серджи Роберто (Фирпо, 62), Пике, Пьянич (Бускетс, 76), де Йонг, Фати (Педри, 63), Коутиньо (Араухо, 70), Тринкау (Дембеле, 63), Месси.
Ференцварош: Дибус, Ботка (Ловренчич, 77), Ковачевич, Блажич, Чивич (Хайстер, 63), Изаэл, Харатин, Зубков (Мак, 71), Шигер, Нген (Боли, 71), Лаидуни (Сомалиа, 63).
Предупреждения: Лаидуни, Чивич, Харатин, Ковачевич.
Удаление: Пике, 68.
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