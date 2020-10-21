Пятов: Для многих ребят матч против Реала — мечта всей жизни

Вратарь поделился ожиданиями от встречи со "сливочными".

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал предстоящий матч с Реалом в стартовом туре Лиги чемпионов.

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"Реал представлять не имеет смысла. Это одна из лучших команд, которая в Лиге чемпионов достаточно успешно выступает. Но ничего, мы должны учиться. Мы для этого и играем, чтобы встречаться с такими командами. Выигрываем чемпионаты, попадаем в Лигу чемпионов. Поэтому, надеюсь, что мы выполним тренерский план и добьемся положительного результата.

Мы тоже не проводили трансферов и не набрали максимум очков, поэтому сложно говорить об этой ситуации. Это ни о чем не говорит. Сезон тяжелый, поэтому говорить о какой-то готовности тяжело. Все команды в подвешенном состоянии, непонятно что происходит. Видите, у нас сразу полкоманды выбыло, получили шанс молодые игроки проявить себя. Надо пользоваться и выходить с этой ситуации всем вместе и сильнее.

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Советы молодым игрока не даю, для этого есть тренерский штаб. Я как капитан свою функцию выполняю, но уже тренер будет выбирать команду и ставить лучших. Я уверен в наших игроках. Это очень талантливая молодежь, которая по потенциалу не хуже тех игроков, которые ушли в топ-клубы. Это мое мнение, чтобы подтвердить его, эта молодежь должна на футбольном поле. Я надеюсь, что все будет хорошо и ребята покажут свой уровень.

Поражение соперника в последнем матче? Лига чемпионов и чемпионат – это разные турниры. Конечно, это зависит от настроя команды, подбора игроков в определенный период. Я не знаю, что там в Реале. Я могу отвечать только за нашу команду. Мы хотим сыграть на ноль и добиться положительного результата. Это главная задача, но как мы ее выполним – только игра покажет.

Каждая победа придает уверенность. Мы выиграли у Львова, но потеряли такого важного игрока, как Виктор Коваленко. Нам не нужна дополнительная мотивация – мы играем с Реалом на выезде. Тем более для ребят, которые мало играли в Лиге чемпионов, это просто мечта всей жизни. И вот шанс им предоставили, возможность сыграть против одних из самых сильных игроков мира и показать себя", – рассказал Пятов в интервью Shakhtar TV.

Игра Реал — Шахтер начнется 21 октября в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.