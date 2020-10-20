Шахтер улетел на матч с Реалом без семи игроков основы

Кадровый потенциал "горняков" сильно ограничен из-за вспышки коронавируса.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру сможет рассчитывать в матче с Реалом на 20 футболистов, некоторые из которых не играли или практически не играли за первую команду "горняков".

В делегации, которая отправилась в Мадрид, не оказалось Николая Матвиенко, Сергея Кривцова, Тараса Степаненко, Виктора Коваленко, Алана Патрика, Тайсона и Жуниора Мораеса. Они все еще не могут играть из-за травм или недавней вспышки коронавируса в клубе. Отметим, что голкипер Андрей Пятов, у которого обнаружили Covid-19, уже готов помогать команде.

Шахтер вылетел в Испанию в следующем составе:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Марк Мампасси, Витао, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Майкон, Маркиньос Сиприано, Георгий Судаков, Денис Шостак.

Нападающие: Богдан Вьюнник, Даниил Гончарук.

Игра Реал — Шахтер начнется 21 октября в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.