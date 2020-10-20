Зидан: В игре с Шахтером Реал постарается бороться, биться до конца

Главный тренер Реала пообщался с журналистами перед игрой против Шахтера в Лиге чемпионов.

Реал впервые сыграет в Лиге чемпионов на стадионе Альфредо Ди Стефано – основная арена мадридцев, Сантьяго Бернабеу, находится на реконструкции. Зинедин Зидан подчеркнул, что команде нужно победить в дебютном матче.

"Это важно. Мы готовимся к игре С Шахтером и хотим победить. Лига чемпионов – это очередной важный турнир для Реала, и мы хотим хорошо его начать", — заявил Зидан на пресс-конференции.

На выходных "королевский клуб" уступил Кадису 0:1 в чемпионате Испании, после чего на команду вылилось немало критики.

"Мы прекрасно знаем, что нам нужно делать. Когда критикуют после поражений – ничего страшного. Мы работаем вместе, завтра будет другой матч. В этом сезоне Реал постарается побороться за все трофеи", — заверил Зидан.

"Мы потеряли только три очка, это уже не изменишь. Мы хотим играть хорошо и выигрывать, но иногда не все получается. Нужно думать о завтрашнем матче. Не знаю, что в нем может произойти. Но мы постараемся бороться, биться до конца, чтобы все было, как нужно, чтобы фанаты гордились нами. Иногда трудности случаются — как в игре с Кадисом".

В частности, журналисты выделили Марсело. По их мнению, бразилец показывает особенно плохую игру, однако Зидан не спешит обвинять кого-то конкретного в бедах команды.

"Мы все в одной лодке. Всегда кого-то будут критиковать больше, кого-то меньше. Реал постоянно критикуют, особенно после матча с Кадисом. Единственное, что можно сделать – это работать и снова работать. Да, мы заслужили критику, но проблема не в конкретных игроках. Все стараются. Даже если мы выигрываем, нас критикуют. Мы попытаемся что-то поменять, изменить динамику в завтрашнем матче".

Многие не считают Реал фаворитом Лиги чемпионов, но Зинедин Зидан уверяет, что "сливочные" постараются сделать все для победы в этом турнире.

"Мы знаем, кто мы и чего мы хотим. Самое важное – быть готовым. Многие хотят выиграть ЛЧ, и Реал – в их числе. Мы стараемся каждый год ее выигрывать. Знаем, что будет сложно. Сейчас непростой момент, как всегда. Даже когда выигрываешь, всегда есть сложности. Но мы хотим победить, как и многие другие команды".

Шахтер прилетел в Испанию без семи игроков основного состава, но Зидан утверждает, что не собирается беречь лидеров перед игрой с Барселоной.

"Мы концентрируемся только на ближайшем матче. Мы готовимся к Шахтеру. Если кто-то не может играть... Но не думаю, что что-то поменяется. Шахтер — это очень конкурентоспособная команда. Они будут играть теми, кто есть. У нас тоже длинная скамейка запасных. Мы будем готовиться как команда. У нас хорошие футболисты, мы это показали", — сказал француз.

Маловероятно, что против Шахтера сыграет капитан "королевского клуба" Серхио Рамос – по словам Зидана, он сегодня даже не тренировался.

"У Серхио есть проблема. Сегодня он не тренировался с нами. Мы хотим поберечь его. Есть футболисты в хорошей форме, но он к их числу не относится. Сегодня он не смог тренироваться", — признался Зинедин.

Отвечая на вопрос о Тибо Куртуа, французский тренер расплылся в комплиментах вратарю.

"Тибо показал, что он отличный игрок, великий вратарь. Ему нужно было время для адаптации, и он хорошо адаптировался. Никто никогда в его возможностях не сомневался. Он играет все лучше с каждым днем".

Отметим, что Тибо Куртуа, отвечая на вопрос об Андрее Лунине, тоже назвал украинца "великим вратарем".

Матч Реал – Шахтер состоится завтра, 21 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры, которая начнется в 19:55.