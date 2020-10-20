Куртуа: Лунин — великий вратарь

Голкипер Реала Тибо Куртуа лестно высказался о своем конкуренте.

Завтра, 21 октября, Реал сразится с Шахтером в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На пресс-конференции перед этим матчем у голкипера "бланкос" Тибо Куртуа спросили о конкуренции с украинцем Андреем Луниным.

"Это великий вратарь, у него все будущее впереди, он играет очень хорошо и показывает это на тренировках. Мы всегда стараемся улучшать нашу игру", — сказал Куртуа.

В этом сезоне Андрей Лунин еще не выходил на поле. Железным игроком основного состава остается именно Куртуа. Наверняка украинец останется на скамейке запасных и в завтрашнем поединке против "горняков".