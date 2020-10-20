​Куртуа: Реал всегда будет фаворитом Лиги чемпионов

Голкипер Реала Тибо Куртуа пообщался с прессой накануне матча с Шахтером.

Завтра, 21 октября, Реал начнет свой путь в Лиге чемпионов. Первый матч — дома против Шахтера.

"Лига чемпионов – очень важна для нас. Мы должны хорошо начать дома, постараемся набрать три очка. Для нас это особый турнир. Я стараюсь быть в лучшей форме и помогать команде", — сказал Куртуа на пресс-конференции.

"Почему Реал стал на 30% меньше бить по воротам? Я думаю, все зависит от соперников. Кадис и Леванте защищаются очень хорошо, закрывают нападающих. Нелегко взломать их оборону. Мы стараемся атаковать большими силами. Возможно, у нас не все получается, но мы стараемся это изменить.

Согласно котировкам букмекеров Реал не входит в список главных фаворитов турнира. У Тибо на этот счет свое мнение.

"Я не согласен. Я доверяю нашему составу и уверен, что мы являемся одними из фаворитов. Постараемся доказать это на поле. Конечно, у Реала есть шансы. Сезон длинный. Наша команда преисполнена желания сразиться за ЛЧ, как и другие команды. Нельзя назвать нас главным фаворитом, но мы одни из – как и Барселона, Ювентус и другие команды. Мы находимся среди главных клубов мира. Мадрид всегда будет фаворитом".

"Мы стараемся побеждать во всех турнирах. Чемпионат важен, но и Лига чемпионов тоже. Постараемся сделать все возможное, чтобы показывать как можно лучший футбол и побеждать. Мы не отдаем предпочтений каким-то турнирам".

"Не страшно ли ехать в Украину в декабре? Я думаю, что нет. Локдаун – это временное препятствие. В каждой стране свои решения, чтобы победить коронавирус. Будем смотреть, как будут развиваться события".

Игра Реал — Шахтер начнется 21 октября в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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