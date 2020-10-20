Дентиньо: Надеюсь, смогу снова забить Реалу

Хавбек Шахтера поделился ожиданиями от встречи с "королевским клубом".

Дентиньо подходит к матчу против Реала в хорошей форме – он в этом месяце отличился голами в ворота Десны (2:2) и Львова (5:1).

"Очень рад, что забил гол, второй подряд. Это плоды ежедневной работы. Я полностью отдаюсь тренировкам, чтобы, когда появится возможность играть, использовать шанс достойно", — цитирует Дентиньо официальный сайт Шахтера.

Теперь Дентиньо надеется проявить себя и в Лиге чемпионов, где обескровленные "горняки" сразятся с Реалом. Бразилец уже забивал мадридцам в 2015 году, когда команда уступила дома 3:4.

"Сейчас предстоит матч с Реалом. Готов забивать и помогать Шахтеру побеждать. Прекрасно помню поединок с Реалом, было сложно. Мы не победили, но хорошо играли тогда. Уступая, смогли оформить три мяча, один из них – мой. Надеюсь, смогу снова забить Реалу. Наша команда очень сконцентрирована на этом матче. Думаю, будет отличная игра", — добавил Дентиньо.

Игра Реал — Шахтер начнется 21 октября в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.