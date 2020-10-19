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Палкин: С Реалом должны сыграть в свой футбол, чтобы перед болельщиками не было стыдно

19 октября 2020

СЕРГЕЙ ПАЛКИН, ФК ШАХТЕР

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча против Реала.

Шахтер на выезде сразится с Реалом в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Прежде всего ожидаю хорошей игры, той, которую показывает Шахтер. Все мы понимаем, куда едем и с кем будем играть. Много футболистов у нас выпало из-за коронавируса. Дай Бог, они подтянутся к матчу с Реалом", — цитирует Палкина Shakhtar News.

"Но мы все понимаем: когда ребята около 10 дней не тренируются, на все 100 процентов им сложно себя показать. Поэтому просто должны сыграть в свой футбол, чтобы перед болельщиками не было стыдно, показать тот футбол, в который верим и в который играем. Естественно, хотелось бы с положительным результатом".

Ранее стало известно, что матч Реал — Шахтер обслужит сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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