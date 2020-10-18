Каштру: Пятов и Степаненко? Мое внимание перед Реалом — на тех, кто находится с нами

Португальский тренер не уверен, что сможет рассчитывать на двух игроков.

Луиш Каштру считает, что поединок со Львовом не был репетицией перед Реалом и хочет, чтобы футболисты побыстрее восстановились.

"Матч со Львовом — репетиция перед Реалом? Когда у тебя есть 13 игроков, ты далеко не уйдешь от стартового состава и на следующий поединок. К счастью, я очень доверяю своим футболистам, очень ценю их за то, как они работают, как отдаются тренировкам. Это позволяет мне спать спокойно. Я в них верю, хоть их и не так много. Мы поедем в Мадрид с уверенностью в том, что постараемся отдать свое наилучшее. Постараемся добиться хорошего результата в старте Лиги чемпионов.



Смогут ли сыграть Степаненко и Пятов? Мы говорим о ребятах, ничего не делавших 12 дней. Сегодня нет никакого смысла обсуждать футболистов, которые с нами не были и не тренировались, смогут они сыграть с Реалом или нет. Мое внимание направлено на тех, кто находится с нами. Есть надежда, что некоторые снова смогут реинтегрироваться в команду и провести хотя бы несколько минут игрового времени. Сейчас очень важно восстановить вот этих ребят как можно быстрее, чтобы понять, что мы можем сделать в Мадриде.

Коваленко же пока вылетел из моей головы на игру в Мадриде. Если он будет готов, это станет сюрпризом", — приводит слова португальца официальный сайт "горняков".

Напомним, что матч между Шахтером и Реалом состоится в среду, 21 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.